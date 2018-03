Cuca admite que empate com LDU já será bom O São Paulo ganhou suas últimas oito partidas, mas o técnico Cuca já ficaria feliz com um empate na quinta feira, em Quito, contra a LDU (Liga Deportiva Universitária). "Um empate lá está bom, porque na semana que vem jogamos com eles no nosso estádio e podemos vencer para alcançar o primeiro lugar de nosso grupo", afirmou o treinador. Os dois jogos são considerados as primeiras decisões do ano para o São Paulo. A LDU também tem seis pontos ganhos em dois jogos na Libertadores, mas leva vantagem no saldo de gols - 5 a 3. Como Alianza Lima e Cobreloa, os outros times da chave, ainda não pontuaram, os jogos entre São Paulo e LDU são decisivos. "Nós vamos entrar em campo para vencer, como sempre, mas é claro que o empate será bom. Se conseguirmos quatro pontos nesses dois jogos, vamos ficar perto do primeiro lugar", disse Cuca. Com o aumento do número de participantes da Libertadores de 32 para 36 times, tornou-se muito mais importante a conquista do primeiro lugar do chave. Só os campeões e mais cinco melhores segundo colocados garantem a passagem para a segunda fase. Os quatro piores segundos colocados disputam as duas vagas restantes numa repescagem. Por isso, um tropeço pode ser fatal. Antes do jogo contra o Cobreloa, Rogério Ceni avisava que, em caso de derrota, a situação do São Paulo ficaria muito complicada. Assim, não é de se estranhar que Cuca fique feliz com o empate, apesar de prometer luta pela vitória. O treinador pretende manter o time que tem jogado as últimas partidas, mas como é comum substituir Fábio Santos e Marquinhos durante as partidas, existe uma pequena possibilidade de que escale Souza e Danilo para o começo do jogo. Vélber, que graças a um pêlo encravado teve de ficar dez dias sem treinar, não deve viajar para o Equador. "O ferimento está cicatrizando e ele pode jogar, mas como ficou um tempo parado deve ser poupado para outros jogos", disse o médico e supervisor Marco Aurélio Cunha. A época é de decisão e a prioridade é toda para a Libertadores. O jogo de domingo contra o União Barbarense é considerado quase um treino, porque o time já garantiu a vaga no Paulistão, com 19 pontos em sete jogos. Cuca tem quatro jogadores "pendurados" com dois cartões amarelos - Cicinho, Fabão, Alexandre e Lugano - e pode utilizar o jogo para "limpá-los" para a segunda fase. O treinador pode também fazer alguma experiência vendo jogadores que ainda não aturaram. Ele acredita, por exemplo, que Gabriel possa jogar como volante. "Ele começou como meia, tem bom passe e pode se dar bem por ali", avaliou. O jogo também é ideal para um reencontro de Diego Tardelli com a torcida. Cuca quer dar uma chance ao jogador - Grafite praticamente não tem reserva - e pode usar o jogo de domingo para colocá-lo desde o início. Ele deve jogar ao lado de Luís Fabiano. Afinal, na luta pela artilharia do campeonato, principalmente com Vágner Love, Luís Fabiano não deve aceitar o descanso proposto por Cuca. Será a vez de Grafite ir para o banco. Rogério Ceni é outro que não gosta de descansar aos domingos e não dará chance a Roger contra o União Barbarense.