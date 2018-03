Cuca afasta Diego Tardelli do São Paulo Se o técnico Cuca não gosta do rótulo de pipoqueiro que às vezes incomoda o time, mostrou que fora de campo não pretende dar motivos para ganhar tal reputação. O treinador decidiu neste sábado pelo afastamento do atacante Diego Tardelli depois de saber que o jogador reincidiu na indisciplina ao ser visto no show do cantor Fábio Júnior, na noite de sexta-feira. Segundo o supervisor Marco Aurélio Cunha, o jogador passará por reciclagem em Barueri. Tardelli já havia sido repreendido pelo treinador depois de ter sido flagrado em uma casa de shows no meio da semana e sequer apareceu para se concentrar com vistas ao jogo contra o São Caetano, domingo, às 16 horas, no Morumbi.