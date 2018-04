Cuca afirma que Palmeiras negocia renovação com Fernando Prass

O técnico Cuca, do Palmeiras, disse nesta sexta-feira que a diretoria iniciou a negociação para renovar o contrato do goleiro Fernando Prass. O jogador de 39 anos tem vínculo somente até o fim desta temporada e por estar há menos de seis meses do encerramento do acordo, poderia já assinar previamente com outra equipe e deixar o clube sem custos, mas tem interesse em continuar no elenco, pela identificação com a torcida.

"A negociação já está em andamento. É bom o torcedor saber disso. Está nos nossos planos continuar com o Prass, além de capitão nosso que é, é um cara exemplar", disse Cuca em entrevista coletiva. Fernando Prass vai ficar com a vaga de titular de Jailson. O goleiro tem lesão no quadril, não treino nesta sexta-feira e vai ficar da equipe por cerca de um mês.

Prass é o jogador mais antigo do elenco atual, ao ter chegado em dezembro de 2012 e participado das campanhas vitoriosas na Série B, em 2013, na Copa do Brasil, em 2015, e no ano seguinte pelo Campeonato Brasileiro. Por opção técnica, ele deixou o posto de titular no último mês, ao Cuca preferir escalar Jailson na partida contra o Flamengo, no Rio.

O goleiro não é o único jogador com quem a diretoria conversa sobre renovação. "Egídio e Prass estão negociando. Não sei em que pés estamos, mas já estamos negociando tem tempo. Eu, o presidente do clube (Mauricio Galiotte) e os jogadores já nos reunimos", disse Cuca. O lateral-esquerdo Egídio também tem contrato somente até o fim deste ano e recebeu do treinador uma defesa na entrevista coletiva.

O jogador bateu e desperdiçou o pênalti decisivo para a eliminação na Copa Libertadores, na última quarta, diante do Barcelona, do Equador. Cuca explicou que Egídio treinou bem as cobranças e, por isso, foi o sexto a chutar. "Egídio bateu porque eu determinei. O Deyverson eu questionei se estavam bem, ele falou que estava com cãibra. Se tem alguém quem é responsável por não ter batido, sou eu. Eu automaticamente senti que ele não estava em condição", afirmou Cuca.