Cuca ainda busca o meio-campo ideal Souza é o mais cotado para entrar no meio-campo do São Paulo contra o São Caetano, no domingo. O meia treinou entre os titulares, nesta quinta-feira, e conta, no momento, com a preferência de Cuca. O treinador, no entanto, só vai confirmar sua escalação após coletivo de sexta. "Acho que fui bem", comentou Souza. "Mas o Cuca disse que, antes de definir o time, quer testar também o Marquinhos." O setor de armação da equipe é o único que não tem titulares absolutos. No restante, todas as vagas estão preenchidas. O motivo: até agora nenhum meia agradou em 2004. Danilo, Marquinhos e Vélber foram contratados para resolver a falta de criatividade mostrada no ano passado. Danilo, no entanto, não conseguiu ter nenhuma boa atuação. Sua lentidão decepciona a comissão técnica e os dirigentes. Vélber, embora tenha começado bem, sofreu com problemas físicos. E Marquinhos, que chegou com ótimas recomendações do Paraná, não conseguiu desencantar. Por isso, Gustavo Nery, que deixará o Morumbi em julho, acabou ganhando um lugar na meia. A diretoria não pretende investir pesado, mas pensa na contratação de pelo menos um meio-campista. Tcheco, que está no futebol árabe, é, hoje, o número 1 da lista - desde que resolva as pendências com o Al-Ittihad. Adriano, do Atlético-PR, também interessa e até o nome de Athirson passou a circular no clube. Cuca está preocupado com a situação, mas ainda confia na evolução de Marquinhos. O técnico são-paulino acha que o meia ainda não se adaptou totalmente ao novo clube e deve se soltar com o tempo. Após a partida com o São Caetano, o São Paulo terá outra decisão. Na quarta-feira, enfrentará o Cobreloa, em Calama, pela Libertadores. A equipe precisa da vitória para se aproximar da vaga nas oitavas-de-final. A delegação embarcará rumo ao Chile na manhã de segunda-feira e retornará à capital paulista na quinta. Os dirigentes colocaram mais de 59 mil ingressos à venda para o confronto de domingo.