Cuca apreensivo com futuro do São Paulo Cuca vem dizendo, nas últimas semanas, estar apreensivo com as eleições que definirão o presidente do São Paulo para os próximos dois anos. "É uma coisa natural." Uma eventual mudança de diretoria sempre causa insegurança. E o oposicionista Paulo Amaral, que seria o adversário de Marcelo Portugal Gouvêa, atual presidente, dizia a amigos, reservadamente, que gostaria de ver Vanderlei Luxemburgo dirigindo o São Paulo. "O Cuca tem futuro, mas ainda é inexperiente", chegou a comentar. Trocaria o comandante após o primeiro escorregão do time. Amaral, no entanto, renunciou à candidatura e Cuca pode, agora, ficar tranqüilo e dormir em paz. Será prestigiado no cargo, independentemente de quem ganhe o pleito de segunda-feira. O substituto de Amaral, o advogado José Carlos de Mello Dias, ex-diretor jurídico do São Paulo, diz, a quem quer ouvir, que é fã do trabalho do treinador. "Se for eleito, não vou mudar o comando. Para mim, o Cuca tem grande futuro, pode chegar a ser um Telê Santana", comentou Mello Dias. O técnico são-paulino vem agradando à direção do clube por sua forma séria de agir. E por saber lidar com os atletas - tem o grupo nas mãos. A cúpula tricolor espera, no entanto, que o desempenho da equipe melhore no Campeonato Brasileiro e nas oitavas-de-final da Libertadores. Acha que falta padrão de jogo e está desapontada com a atuação de alguns atletas, que se mantêm entre os titulares, como o lateral-esquerdo Fábio Santos.