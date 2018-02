Cuca aprova pré-temporada do Botafogo em Vitória O técnico do Botafogo, Cuca, fez um balanço positivo da pré-temporada de sua equipe em Vitória, no Espírito Santo, encerrada com a vitória por 3 a 1 na noite de domingo sobre a Desportiva. ?Para um primeiro jogo está mais do que aprovado. A atuação mostra que estamos no caminho certo para a disputa do Estadual?, afirmou o treinador, destacando O treinador destacou a boa movimentação dos jogadores e a forte marcação executada em campo. ?A equipe voltou mais solta para a segunda etapa. Com maior movimentação, ganhamos volume de jogo e chegamos mais no ataque, sem dar chances ao adversário?, avisou. Cuca ressaltou ainda o bom preparo físico dos jogadores, depois de uma semana de treinos em três períodos. ?Esperava a equipe ainda presa, mas me surpreenderam no segundo tempo. Os jogadores que não foram substituídos, como Juninho, Diguinho, Zé Roberto e Joílson, correram até o fim?, afirmou o técnico. Depois de um último treino pela manhã, a delegação botafoguense deixou Vitória nesta segunda-feira à tarde, e os jogadores ganharam um período de folga na chegada ao Rio. A reapresentação para os treinos desta terça será apenas à tarde, e a principal atração deve ser o atacante Dodô, principal reforço para a temporada, que se reapresentará depois de uma temporada de seis meses no Catar.