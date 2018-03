Cuca assume o futebol de resultados À moda Felipão, Cuca afirmou, nesta terça-feira, que troca o futebol bonito, vistoso, por títulos. O técnico do São Paulo não fica nada satisfeito quando lhe dizem que a equipe vem conseguindo bons resultados na temporada, mas que está longe de empolgar, de dar show. Alega que, com 45 dias de trabalho, o time dificilmente conseguiria apresentar algo mais. E pergunta: "Quem está jogando bonito, o Santos?" Ele mesmo responde. "Mas o Santos está formado há dois anos." Cuca lembrou que, mesmo quando foi campeão da Libertadores em 1993, o São Paulo não conquistou apenas grandes vitórias e tropeçou algumas vezes também. Logo na estréia, por exemplo, perdeu para o Newell?s Old Boys por 2 a 0, na Argentina. "Não estou preocupado em dar show, quero ser campeão, pôr a faixa", declarou. "O time pode jogar muito bem e não ganhar." O treinador são-paulino se parece cada vez mais com Felipão, que hoje dirige a seleção portuguesa: no modo de falar, durante as entrevistas e no tratamento com o grupo. Felipão também nunca se importou em dar espetáculo. Foi com sofrimento que conquistou o título da Libertadores de 99 com o Palmeiras, após vitória nos pênaltis sobre o Deportivo Cali. Embora mantenha a tranqüilidade, Cuca acha injusta qualquer crítica à sua equipe - alguns comentaristas esportivos e até torcedores vêm questionando o poder do São Paulo. Rebate com números. O time ganhou oito dos nove jogos em 2004 e empatou um. "Calma, daqui a pouco vamos jogar bem, não tem problema." Sua maior preocupação no momento é com o jogo de quinta-feira, contra a Liga Deportiva Universitária, em Quito. Embora tenha todos os jogadores à disposição - com exceção do reserva Vélber -, Cuca teme que alguns não apresentem a condição física ideal. A explicação: Fábio Santos, Fabão, Gustavo Nery e Rodrigo estão gripados. "Alguma coisinha o jogador que está com gripe acaba perdendo." A delegação viaja para o Equador nesta quarta-feira, treina pela tarde em Guayaquil e segue apenas na quinta para Quito.