Cuca cobra reforços da diretoria Abatido, o técnico Cuca afirmou, após a derrota do São Paulo para o Paysandu, por 1 a 0, que o jogo mostrou as carências do time e cobrou da diretoria a contração de pelo menos quatro reforços com urgência. "Uma vitória poderia ter escondido nossas limitações, mas a derrota mostrou que temos carências. Temos que correr atrás de atletas o mais rápido possível." O treinador lembrou que a equipe entrou em campo com vários jogadores recém-chegados do juniores, como Renan, Fábio Santos e Diego Tardelli. "Neste momento é preciso ter tranquilidade, não adianta desespero. Mas o sinal de alerta se acendeu", acrescentou o técnico. Cuca considerou o jogo equilibrado, embora tenha reconhecido as falhas do São Paulo. Ele considerou inadmissível a expulsão de Diego Tardelli. "Se com onze é dificil, imagine com dez." O atacante foi expulso por ter ofendido o auxiliar Aristeu Leonardo Tavares. "Mas o Aristeu é muito mascarado e costuma xingar os jogadores."