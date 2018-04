Cuca coloca o cargo à disposição A primeira derrota do São Paulo em casa no Campeonato Brasileiro foi demais para Cuca. Logo depois dos 3 a 2 para o Coritiba, nesta quarta-feira à noite, no Morumbi, o técnico assumiu a culpa pelo fracasso e colocou o cargo à disposição da diretoria do clube. Cuca falou como se já estivesse fora do São Paulo. ?Quando os 11 jogadores não conseguem jogar bem, não adianta culpar os 11 ou dizer que a diretoria é a culpada por não conseguir reforços. Talvez a culpa seja do treinador. Estou pensando mais no São Paulo do que em mim. Se for esse o problema, a diretoria saberá o que fazer?, disse o técnico. Em seguida, Cuca citou o exemplo do Paraná, que estreou um técnico novo (Paulo Campos) e ganhou de quatro do Cruzeiro, também nesta quarta-feira. ?Às vezes, a mudança de um treinador motiva mais o grupo. De repente, esse pode ser o caminho do São Paulo?, sugeriu. O técnico, no entanto, se negou a dizer, literalmente, que vai entregar o cargo. ?Eu já disse várias vezes, não vou repetir. Agora, é com a diretoria?, avisou.