Cuca com problemas para escalar o Botafogo

O técnico Cuca continua em busca da nova formação do Botafogo, com as saídas de Joílson, Zé Roberto, Dodô e Alex. Em seus lugares, o mais provável são as entradas de Marquinho, Jorge Henrique, Reinaldo e Alessandro, respectivamente. Como se não bastassem os desfalques por conta das dispensas antecipadas, Cuca ainda não sabe se poderá contar com o volante Leandro Guerreiro para o confronto contra o São Paulo. O jogador sente dores no púbis e é dúvida, por enquanto. O treinador quer ver surgir também novos ídolos para a torcida alvinegra, posto que cabia principalmente para o atacante Dodô. "Pode ser goleiro, zagueiro, meia, atacante, não importa. O Rogério Ceni é o maior exemplo. Tem um comportamento destacado dentro e fora de campo, é o símbolo do time do São Paulo", analisou Cuca.