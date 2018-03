Cuca comanda primeiro treino no Goiás A troca foi rápida. Candinho caiu e Alexi Estival, o Cuca, é o novo treinador do Goiás. Ele deixou o Atlético(PR) e a cidade de Curitiba pela manhã. Após o almoço, em Goiânia, acertou o contrato e o salário, comandou seu primeiro treino coletivo, armou o time para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, e revelou sua pretensão, a de pôr um fim aos tempos bicudos do time goiano. "Nós pretendemos iniciar, agora, uma reação no campeonato Brasileiro", avisou Cuca, ex-jogador de Santos e Palmeiras, entre outros clubes, que planeja tirar das mãos do Goiás a lanterna do Campeonato, com 6 pontos após 10 rodadas. A dança das cadeiras, entre os técnicos do Goiás, acontece com mais intensidade nos últimos 18 meses: Cuca substitui a Candinho, que entrou em lugar de Nelsinho Batista que foi para o Flamengo. Nelsinho sucedeu a Lori Sandri, que herdou o time montado por Edinho, contratado para o lugar de Hélio dos Anjos, no ano passado. Os números derrubaram José Cândido Sotto Maior, o Candinho. Após 17 jogos, os empates (7), e derrotas (7) prevaleceram sobre as vitórias (3): "Eu me assombrei com tanto negativismo", disse um desapontado Candinho com as críticas. "É preciso ter a cabeça no lugar porque o Goiás não é o supra-sumo do futebol e sim um time médio que precisa crescer".