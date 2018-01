Cuca começa a montar time do Flamengo Contratado há nove dias para ocupar o cargo de Júlio César Leal, o técnico Cuca vai comandar apenas neste sábado o seu primeiro treino coletivo no Flamengo. O trabalho é para a estréia da equipe carioca na Copa do Brasil, quarta-feira, contra o River, no Piauí. O desfalque no treino deste sábado será o atacante Dimba, com casamento marcado para a noite de sexta-feira - ganhou dois dias de folga da comissão técnica do Flamengo. Por outro lado, o volante Da Silva está liberado para treinar. Durante a semana, ele se queixou de dores na região abdominal, mas o exame de ressonância magnética, a que foi submetido nesta sexta-feira, não constatou nenhum problema. "Estava um pouco preocupado. É bom saber que vou poder treinar e jogar normalmente. Agora é o momento de todos estarem bem porque o Flamengo precisa de vitórias", declarou Da Silva.