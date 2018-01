Cuca comemora contratação de Renato Apesar de estar sendo escalado no banco de reservas do Corinthians, a contratação do meia Renato foi motivo de festa nesta sexta-feira no Flamengo. O técnico rubro-negro Cuca se mostrou aliviado e satisfeito pela chegada de um jogador por ele indicado à diretoria. "Fico feliz porque o Renato é uma jogador de qualidade e polivalente. Vai fortalecer mais o grupo", disse Cuca. "Vou conversar com ele para saber onde se sentirá melhor para atuar. Já que desempenha bem a função de segundo homem de meio-de-campo ou ala esquerda." Após a concretização da negociação, Renato agradeceu a Cuca pela indicação. Prometeu se esforçar ao máximo para assegurar um lugar de destaque no Flamengo e ressaltou não temer a pressão dos torcedores, já que é semelhante a feita pelos corintianos.