Cuca comemora resultado e diz que peso do clássico era maior para o Palmeiras

Cuca respirou aliviado no final da partida. A vitória por 4 a 2 do Palmeiras sobre o São Paulo, neste domingo, no Allianz Parque, fez com que o time alviverde tivesse um pouco mais de calma para trabalhar nas duas próximas semanas até que o Campeonato Brasileiro volte a ser disputado. O treinador acredita que o clássico tinha um peso maior para a sua equipe do que para o rival.

"Além de ser um clássico, que é sempre complicado, vínhamos em um momento complicado também. Estávamos em quarto colocado e o São Paulo em 17º, mas o peso do clássico era mais desfavorável a nós do que a eles. Por tudo que se criou esse ano e não termos ido bem na Libertadores e na Copa do Brasil. Estar em quarto é ruim, mas há alguns anos não seria", disse o treinador palmeirense.

O comandante ainda analisou o desempenho da equipe. "De uma maneira geral, tocamos bem a bola, envolvemos o São Paulo pelos dois lados. Quando entrou o Keno, ele foi bem, chutou uma bola fora e numa jogada do Deyverson fez o seu gol. O Hyoran também entrou bem, dando a movimentação que o Guerra havia perdido pelo cansaço. Ficamos felizes de, no aniversário do clube, presentear a torcida com a vitória", lembrou, se referindo ao fato de o Palmeiras ter completado 103 anos no último sábado.

O comandante palmeirense espera aproveitar os 14 dias sem jogos no Brasileiro, por causa das Eliminatórias para a Copa do Mundo, para corrigir alguns erros que ele tem detectado, mas acredita que a vitória fará com que os treinamentos sejam mais eficientes.

"Trabalhar sobre erros com resultado positivo é tudo de bom. Ficar 15 dias sem jogar depois de um resultado negativo é bem difícil, por causa da pressão. Vencemos o clássico com merecimento e vamos dar continuidade com humildade", falou.