Cuca confirma estréia de Julio César no gol do Botafogo O técnico do Botafogo, Cuca, resolveu acabar com o mistério e confirmou que o novato Júlio César, de 20 anos, será o novo goleiro da equipe na estréia na Taça Rio, domingo, contra o Friburguense. O jogador começou o ano como a terceira opção mas, aos poucos, conquistou seu espaço e ainda recebeu a ajuda de Max e Lopes, que falharam sucessivamente. ?Cabe ao Júlio César aproveitar a oportunidade e conseguir uma seqüência na equipe?, disse Cuca, que contou estar tranqüilo apesar da jovialidade do atleta. ?Ele é um homem de 20 anos e não mais um menino.? Júlio César deixa a condição de terceiro goleiro para ser o titular após Max ter sido barrado por insuficiência técnica. Lopes, o reserva imediato, ficou com a vaga mas também cometeu uma série de erros e Cuca optou por também tirá-lo da equipe.