Cuca confirma estreia do argentino Equi González O técnico Cuca fez testes no ataque do Fluminense nesta sexta-feira, evitou dar dicas sobre a escalação para o clássico de domingo, contra o Botafogo, mas confirmou a estreia do argentino Equi González no time. O atleta foi regularizado na CBF nesta sexta e está liberado para jogar.