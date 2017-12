Cuca confirma mudanças no São Caetano Determinado a afastar o São Caetano da zona de rebaixamento, o técnico Cuca aproveitou o coletivo-apronto, desta sexta-feira à tarde, no Estádio Anacleto Campanella, para confirmar algumas mudanças no time para enfrentar o Juventude, domingo à tarde, em Caxias do Sul (RS), pela 38.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Havia a expectativa em possíveis experiências, mas Cuca manteve a formação escolhida no dia anterior, com várias mudanças. Ricardo Lopes entra na lateral direita na vaga de Alessandro, por opção técnica. Na lateral-esquerda, sem Triguinho, suspenso, o atacante Jean será improvisado. Na defesa, Neto e Douglas entram nas vagas de Gustavo e Thiago, também suspensos com três cartões amarelos. No meio de campo, acontecem mais duas mudanças: entram Pingo e Márcio Richards. "O elenco é bom, então escolhi os jogadores que acho mais apropriados para o momento", justificou Cuca, que procurou conversar com todos no exagerado elenco do clube que conta com 40 profissionais. Durante o treino, realizado à tarde, o técnico exigiu bastante no posicionamento dentro de campo, treinando as saídas de bolas e laterais, além dos exercícios com bola parada: faltas e escanteios. Alguns jogadores reaparecerão no banco de reservas, como Paulo Miranda, Lúcio Flávio, Germano e Lei, um garoto vindo do Goiás. A delegação segue neste sábado cedo para o Sul, devendo treinar à tarde no Centro de Treinamento do próprio Juventude. O jogo de domingo será realizado no Estádio Centenário, do Caxias, porque o Juventude perdeu mando de campo, punição imposta pelo STJD.