Cuca confirma titulares na final e vê título 'possível'

"Pensei em escalar o time com alguns reservas, mas não tem como, porque ninguém quer ficar de fora", disse Cuca. "Se (o jogador) quer jogar, como é que você vai podar uma vontade assim?", questionou o treinador. "Esse grupo vem jogando no limite há 70 dias e não vai ser nos últimos cinco que nós vamos mudar", afirmou, confirmando os titulares na decisão.

Sobre o título, Cuca confia em uma goleada para, no mínimo, levar o jogo às penalidades. "É lógico que pode ser possível", disse. "Mas é muito difícil porque você não está jogando contra uma equipe fraca", justificou, citando a força da LDU, campeã da Libertadores em 2008. Para o técnico, sua equipe terá que se superar. "Tem que dar a tua vida, o teu máximo."

Cuca ainda comentou sobre a atitude que a torcida do Fluminense teve após a derrota em Quito, quando vários torcedores foram ao aeroporto para apoiar o time. "Foi legal, porque passou uma confiança", afirmou o técnico, lembrando a goleada do último domingo sobre o Vitória. "Eles deram a resposta com vitória."