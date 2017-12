Cuca conta com a ajuda da torcida O técnico Cuca propõe um pacto à torcida do São Paulo: quer o Morumbi lotado na quinta-feira, contra o Cobreloa, e, em troca da presença dos torcedores, garante muito suor derramado no segundo jogo da equipe na edição 2004 da Copa Libertadores da América. "Quem for ao Morumbi não vai se arrepender. Verá um time cheio de raça, alma, velocidade e técnica também. Um time que vai lutar pela vitória desde o primeiro minuto de jogo", afirmou o treinador gaúcho. Cuca investe na homogeneidade do grupo, que, aposta, vai crescer muito durante a competição. "Esse jogo contra o Cobreloa é o nosso segundo, e não o último, na Libertadores. Estamos juntos há menos de quarenta dias e os jogadores ainda estão se entrosando. Todos ele, Marquinhos, Grafite, Danilo, Vélber, Fábio Santos, todos enfim, vão crescer muito. Vamos ter um time competitivo e organizado, podem ter certeza disso." A volta de Fábio Santos ao time foi definida após a partida contra o Atlético Sorocaba. Cuca acredita que a dobradinha com Gustavo Nery é muito boa para o time. "Eles se revezam pela esquerda, atacando e defendendo. São jogadores versáteis que deixam o São Paulo bem encorpado por aquele lado". A entrada de Fábio Santos em lugar de Danilo deve ser a única mudança em relação ao time que venceu o Atlético Sorocaba sábado por 3 a 0, pelo Campeonato Paulista. Depois de dez anos o São Paulo volta a jogar no Morumbi uma partida de Libertadores. A última foi em 94, na decisão contra o Vélez Sarsfield, da Argentina, perdida nos pênaltis. E Cuca sonha com o estádio lotado: "Em todo campeonato, a participação da torcida é importante. Na Libertadores, é mais importante ainda. Nosso time está pronto para empurrar a torcida e também para ser bastante incentivado." A obsessão da torcida são-paulina pela Libertadores e o preço de R$ 10 fazem com que a expectativa de público seja muito grande. O São Paulo colocou 46.896 ingressos à venda, a partir desta segunda-feira. E há mais dez mil ingressos de reserva, prontos para serem utilizados, o que pode garantir um público de 60 mil pessoas, incluindo convidados. No Morumbi, os ingressos serão vendidos das 9h às 17 horas, até quinta-feira, na hora do jogo. Também poderão ser comprados nas Lojas Centauro dos shoppings West Plaza, Center Norte, SP Market, Eldorado e Aricanduva. Pela internet, no site www.ingressofacil.com.br.