Cuca critica sanção ao Palmeiras no STJD: 'É só para dizer que puniu'

O técnico Cuca, do Palmeiras, atacou nesta sexta-feira a punição aplicada ao clube pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por incidentes entre torcedores no dia 23 de julho, contra o Sport, na Arena Pernambuco, pelo Campeonato Brasileiro. Na opinião do treinador, os sete jogos como visitante em que o time não poderá levar torcida só servem para dar publicidade à decisão, e não para educar o público.

Outra parte da punição abrange as partidas como mandante. Pelos sete próximos compromissos os torcedores não poderão ir ao Allianz Parque com adereços da organizada. "O que isso vai ter de ganho ou de melhora para um futuro não ter briga? Qual melhora vai ter você punindo um clube, um torcedor bom de não ir a campo? Se você ficar sete jogos sem por a roupa da torcidam não vai fazer ter mais briga? Será que eles não têm que pensar diferente e ter uma atitude que evite de verdade? Isso aí é só para dizer que puniu", criticou.

O Palmeiras prometeu recorrer da decisão do STJD. O presidente do clube, Mauricio Galiotte, considerou um equívoco a sanção escolhida pelos auditores e disse confiar na diminuição da pensa. A equipe passou por situação semelhante na Copa Libertadores, ao ser punido por uma briga contra o Peñarol, em Montevidéu. A diretoria recorreu e reduziu a pena.

"Já vimos outros clubes ter o mesmo tipo de briga e não tiveram a mesma punição. Enquanto não mudarem essa regra, punir quem tem que ser, não adianta ficar punindo o clube", disse Cuca. O Sport, também envolvido na confusão, acabou absolvido pelo tribunal.