Cuca culpa 5.º gol em Quito e árbitro por título perdido O técnico Cuca não hesitou em apontar os principais motivos para a perda do título da Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira, quando o Fluminense venceu a LDU por 3 a 0, no Maracanã, mas acabou sem a taça por ter sido goleado no jogo de ida. O treinador culpou principalmente o quinto gol sofrido em Quito e a arbitragem do paraguaio Carlos Amarilla no jogo desta quarta.