Cuca desabafa e exalta time de 'meninos maduros'

"Tinha que acabar na raça, foi assim o tempo todo, era na raça que tinha que ser", gritava Cuca, que saiu de campo escoltado junto com o time. A equipe precisou ser protegida pelos policiais depois que torcedores do Coritiba, revoltados com o rebaixamento do time, invadiram o gramado e entraram em choque com árbitro, jogadores e policiais.

Cuca também destacou a superação dos jogadores, que disputaram as últimas partidas do Brasileirão sob intensa pressão. "Esse time se superou jogo a jogo. Atuou sempre no limite. Entrou em campo sem dormir, já que a torcida adversária soltou morteiros perto do hotel a noite inteira", ressaltou.

Por fim, o treinador exaltou os seus "meninos maduros", que tiraram o time da lanterna, após seguidas rodadas na zona de rebaixamento. "É um time de meninos maduros que conseguiram neutralizar o Coritiba e jogar o peso da responsabilidade para eles. A equipe está de parabéns pela conduta e postura. Dessa arrancada não vamos esquecer nunca mais", afirmou o técnico.