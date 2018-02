Cuca desaprova a atuação do São Paulo O São Paulo não foi bem no jogo-treino deste sábado, no Morumbi, contra o Atlético Sorocaba: empatou por 1 a 1, com um gol marcado aos 40 minutos do segundo tempo pelo atacante Márcio, ex-júnior que está sendo observado pelo técnico Cuca. O time não conseguiu furar a retranca do adversário do interior e a finalização não funcionou. "Já esperava jogo difícil e realmente não estivemos bem. Mas foi bom, porque vamos trabalhar em cima dos erros. Temos dois dias para fazer o trabalho render", analisou Cuca. Giba, técnico do Atlético Sorocaba, jura que não montou nenhum esquema especial para enfrentar o São Paulo. "Entramos como um time pequeno que enfrenta um grande", resumiu. O Atlético jogou fechado e explorou o contra-ataque. O colombiano Once Caldas, adversário de quarta-feira pelas semifinais da Libertadores, suspeita Cuca, deve jogar de maneira semelhante. "Hoje, a maioria dos times joga dessa forma, com duas linhas de quatro jogadores. Temos de estar preparados", revelou o treinador do São Paulo. Definir os meias ofensivos continua sendo o problema do técnico do São Paulo. No jogo-treino deste sábado, o time começou com Danilo e Gabriel. No segundo tempo, entraram Aílton e Souza e a equipe melhorou. "Ainda não é aquela formação que a gente diz: essa é o melhor. Demos chances para Marquinhos, Danilo, Vélber, criamos alternativas com Gabriel, mas ainda procuramos a melhor formação", revelou Cuca. O técnico elogiou Luciano Henrique, do Atlético, autor do primeiro gol da partida: o atacante se antecipou ao passe de Cicinho, roubou a bola, invadiu a área e tocou na saída de Rogério Ceni, com categoria. "Ainda teremos esse jogador do nosso lado", profetizou Cuca. Ele fica - O presidente Marcelo Portugal Gouvêa assistiu ao jogo-treino e reafirmou que o atacante Luís Fabiano não está à venda. "As negociações com o Barcelona estão encerradas. O Luís Fabiano só sai se um clube depositar US$ 20 milhões da multa rescisória. Daí, somos obrigados a liberar", declarou o dirigente, que fez críticas a Ricardinho. "Sua atitude me fez rever meus conceitos sobre ele. Eu achava que era uma pessoa ética e confiável", disse o presidente do São Paulo, que briga na Justiça para que o jogador pague a multa de R$ 2 milhões prevista no contrato por jogar num clube brasileiro (Santos) antes do prazo de um ano após sua saída do Morumbi.