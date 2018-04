Cuca deve escalar Digão, Fabinho e Alan no Fluminense

A primeira mudança deve ocorrer na zaga, com a entrada de Digão no lugar de Gum. Fabinho também ganhou vaga no meio-campo no lugar de Maurício, enquanto Alan deve substituir Adeilson no ataque.

No treino desta quarta-feira, o time atuou com: Rafael; Ruy, Digão, Luiz Alberto e João Paulo; Fabinho, Diguinho, Marquinho e Conca; Alan e Kieza. Cuca também promoveu algumas mudanças durante a atividade, como a entrada de Roni no lugar de Alan.

Além de disputarem um coletivo, os jogadores do Fluminense treinaram cobranças de pênalti, onde o grande destaque foi o goleiro Rafael - defendeu sete cobranças e converteu duas.