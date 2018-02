Cuca deve manter Lopes como titular no Botafogo

Apesar da falha que resultou no gol de empate contra o Figueirense, na última rodada do Brasileiro, o goleiro Lopes deve ser mantido no elenco do Botafogo para a temporada de 2008. Nesta terça-feira, a diretoria do clube rejeitou a idéia de trazer de volta o goleiro Jeferson. Para o técnico Cuca, Lopes tem potencial para seguir com a equipe. Ele disse que uma falha não justifica uma decisão mais severa com relação ao goleiro. O treinador salientou também que é preciso dar tranqüilidade a Lopes, para que possa desenvolver o trabalho sem pressões. A temporada de 2007 não foi nada boa para os goleiros botafoguenses, que falharam em momentos decisivos desde o Campeonato Carioca, fazendo com que a torcida criticasse qualquer erro que pudesse acontecer. Inclusive Roger, que foi contratado para ser o salvador da pátria, falhou.