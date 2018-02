Cuca deve mudar o time do São Paulo O técnico Cuca, do São Paulo, amanheceu nesta terça-feira preocupado e cansado. Perdeu algumas horas de sono e de tranqüilidade para estudar o melhor esquema tático a ser colocado em prática na noite desta quarta-feira contra o Once Caldas e achou melhor fazer mudanças. Chegou a pensar em manter o time que venceu o Grêmio, no sábado, com Fábio Santos na lateral-esquerda, estudou colocar Lugano para formar o 3-5-2, mas a tendência é de que Danilo entre no meio ao lado de Marquinhos, que ganhou a posição após boa atuação no fim de semana. A preocupação maior é com a falta de experiência de Fábio Santos, que, na visão da comissão técnica, tem futuro promissor. A presença de Danilo daria mais tranqüilidade ao meio, embora o jogador não tenha conseguido manter boa seqüência de jogos. "Ele valoriza a posse de bola", explica Cuca. Que vem sofrendo para encontrar uma solução para o meio-de-campo. É provável que dê mais liberdade para Fábio Simplício avançar e recue um pouco Marquinhos. Gustavo Nery, que não foi bem contra o Grêmio, tem boas possibilidades de retornar à lateral-esquerda. O técnico são-paulino, que usará técnicas motivacionais antes do confronto, na verdade, luta para achar alternativa para furar o bloqueio colombiano, embora aposte que o Once Caldas vai sair mais para o jogo do que no primeiro confronto, há uma semana, no Morumbi. O empate por 0 a 0, por sinal, ainda não saiu de sua cabeça. A confiança numa vitória, mesmo que por 1 a 0, em casa era grande. "Ainda não consegui achar a explicação para aquele empate." Uma eventual classificação para a final da Libertadores aumentará bastante seu prestígio, que vem crescendo desde o ano passado, quando assumiu o Goiás na lanterna do Campeonato Brasileiro e ainda conseguiu classificá-lo para a Copa Sul-Americana. Caso consigam passar pelo Once Caldas, Cuca e os jogadores irão a Aparecida no dia 25 para pagar promessa.