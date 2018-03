Cuca deve usar 3 zagueiros no Coritiba Por conhecer bem o São Paulo, onde trabalhou até setembro do ano passado, o técnico Cuca deve armar o Coritiba com 3 zagueiros no jogo deste sábado, às 18h10, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Com três zagueiros, num esquema diferente ao que era usado pelo seu antecessor, Antônio Lopes, Cuca pretende liberar os alas Rafinha e Ricardinho para atacar e também marcar os são-paulinos Cicinho e Júnior. "Nas dimensões que tem o Morumbi, tem que ter cautela maior", reconheceu o atacante Marciano. "Com três zagueiros, dá tranqüilidade maior ao sistema defensivo para que possamos sair com velocidade nos contra-ataques."