Cuca diz que mudanças deram vitória ao Cruzeiro O técnico Cuca avaliou que as alterações realizadas no intervalo, com as entradas dos atacantes Wallyson e Farías, foram decisivas para que o Cruzeiro derrotasse o Ipatinga por 2 a 0, sábado, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. Depois de parar na marcação adversária na etapa inicial, a equipe fez dois gols em menos de dez minutos, com Thiago Ribeiro e Wallyson.