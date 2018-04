Cuca diz que pode mudar esquema tático do Fluminense

O técnico Cuca avisou que o mistério sobre o esquema tático do Fluminense será uma rotina na temporada 2010. Na vitória por 3 a 0 sobre o Americano, em Campos, a equipe iniciou a partida com três zagueiros, no esquema tático 3-5-2, mas terminou o confronto no 4-4-2.

"Nós temos duas formas de atuar e inúmeras possibilidades no elenco. A sequência dos treinamentos e dos jogos é que vai definir o que faremos. O time foi bem no 3-5-2, depois tirei o Dalton, mudei o esquema e o time foi bem também", afirmou, admitindo estar em dúvida sobre a escalação ideal para o duelo com o Bangu, quarta-feira, no Maracanã.

O treinador do Fluminense exaltou as estreias do meio-campista Everton e do lateral-esquerdo Julio Cesar. "É complicado falar de um jogador ou outro por conta de um jogo. Também não é porque foi um atleta foi bem em um clube que irá bem no Fluminense ou vice-versa. São bons jogadores, jogaram muito bem, estou contente e feliz por eles", disse.