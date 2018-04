Cuca diz que Willians será o novo 'curinga' do Flu

"É um excelente jogador, que atua pelos dois lados, como meia e segundo atacante. É um cara de grupo e acho que é preciso ter ''curingas'' como ele, até mesmo no banco de reservas para ter várias possibilidades durante um jogo", elogiou o técnico.

Willians foi revelado pelo Vitória em 2007 e foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro de 2008. No ano passado, porém, teve uma fraca atuação no Brasileirão com a camisa do Palmeiras, após boa campanha no Campeonato Paulista.

"Ele foi muito bem no Vitória, mas não foi tão bem no Palmeiras, no ano passado. Temos que conversar e ver o que aconteceu lá", avisou Cuca. O jogador foi contratado por empréstimo de cinco anos. Ele fará exames médicos nesta quarta-feira e será apresentado no dia seguinte, em Vitória, onde o Fluminense realiza pré-temporada.