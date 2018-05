Cuca é a única opção para treinador no Fluminense

A diretoria do Fluminense está tão confiante em manter o técnico Cuca que sequer estudou outro nome para assumir o clube, caso a negociação com o treinador que livrou o time do rebaixamento no Campeonato Brasileiro fracasse.

Essa pelo menos é a informação que transmitiu o gestor de futebol do Fluminense, Mário Bittencourt, nesta segunda-feira. "Já fizemos nossa proposta, o Cuca ficou de responder. Deve responder no mais tardar amanhã [terça-feira]. Para ser sincero, nós não temos nenhum outro nome que não seja o Cuca", revelou o dirigente em entrevista à Rádio Brasil.

Bittencourt, no entanto, ponderou que a diretoria saberá agir se o treinador rejeitar a proposta do clube. "Caso ele não renove, teremos que procurar um profissional do nível do Cuca e do Fluminense. Mas acreditamos que ele esteja fechando conosco", completou.