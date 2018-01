Cuca e Flamengo iniciam planejamento O técnico Cuca divide suas atenções agora preparando o time para o Campeonato Brasileiro e, ao mesmo tempo, para o jogo com o Ceará, dia 20, pela Copa do Brasil. Fora de campo, atua ao lado da diretoria no planejamento do elenco para o restante da temporada. Segundo o técnico, as mudanças seguem uma rotina do futebol e não significam uma avaliação negativa do atual grupo. "O Flamengo progrediu muito nos últimos jogos, embora não tenha ido bem contra o Fluminense. O time tem carências e todos sabem disto. Mas há também um grupo maravilhoso de trabalho aqui. Estou convencido de que é possível fazer um excelente trabalho no Flamengo", disse Cuca. Cuca informou que o Flamengo vai fazer uma temporada de treinos em Águas de Lindóia, em São Paulo. O grupo seguirá na segunda-feira pela manhã para o centro de treinamento do ex-zagueiro Oscar. Os treinos na cidade paulista estão programados para até o dia 16, quando a delegação rubro-negra retorna ao Rio.