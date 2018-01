Cuca é o novo técnico do Flamengo Cuca será o substituto de Júlio César Leal no Flamengo. A diretoria do clube carioca anunciou nesta quinta-feira pela manhã o novo treinador, algumas horas depois da derrota para o Americano por 2 a 1, no Maracanã, em jogo válido pelo estadual. O técnico (ex-São Paulo e Grêmio) não assinou contrato com prazo e sim na carteira de trabalho. Ele será apresentado nesta sexta-feira e já dirige o time contra o Fluminense, sábado, pelo Campeonato Carioca.