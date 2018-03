Cuca é o novo treinador do Coritiba O Coritiba apresenta, neste sábado, Aléxis Stival, o Cuca, como novo técnico para a continuidade do Campeonato Brasileiro. Ele substitui Antônio Lopes, que foi demitido após a desclassificação da Copa do Brasil. O acerto aconteceu durante um almoço nesta sexta-feira com o presidente do clube, Giovani Gionédis. O presidente entende que ele cumpre as exigências colocadas: nova geração, cabeça aberta e interesse no trabalho com jovens valores. Com 41 anos, Cuca já esteve à frente de vários clubes brasileiros. Entre eles, Goiás, São Paulo e Flamengo.