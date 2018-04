Cuca é suspenso e não comanda o Palmeiras contra o Botafogo

Em julgamento realizado no STJD, o técnico Cuca foi condenado a um jogo de suspensão pela utilização de ponto eletrônico na partida contra o Fluminense. Com a decisão, ele não poderá comandar a equipe do Palmeiras na partida contra o Botafogo, domingo, às 18h30, na Ilha do Governador. No fim, o resultado até agradou aos dirigentes palmeirenses.

O treinador havia sido suspenso por dois jogos no primeiro julgamento, realizado dia 2 de junho, mas o clube conseguiu um efeito suspensivo e ele trabalhava normalmente deste então. Nesta quinta-feira, o treinador foi novamente julgado pelo artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras” e a punição seria de um a seis jogos fora.

No jogo contra o Fluminense, Cuca estava suspenso pela expulsão do jogo contra a Ponte Preta e tentou, de um camarote do Allianz Parque, utilizar um aparelho eletrônico para conversar com membros da comissão técnica. Na ocasião, o treinador admitiu que tentou utilizar o aparelho eletrônico, mas não funcionou.

Com a decisão, o Palmeiras deve ser comandado no domingo por Alberto Valentim ou Cuquinha, auxiliares do treinador e que também foram suspensos pela irregularidade, mas já cumpriram a pena. Outro suspenso para o jogo é o volante Tchê Tchê, que recebeu o terceiro cartão amarelo.