Cuca elogia Fluminense, mas pede vitória contra Grêmio O treinador Cuca gostou do desempenho do Fluminense no empate sem gols contra o Botafogo, no domingo. Mas o resultado não ajudou o clube, que continua muito ameaçado pelo rebaixamento. Por isso, Cuca pediu uma vitória contra o Grêmio para reerguer a equipe.