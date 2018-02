Cuca elogia solidariedade dos "guerreiros" O São Paulo, mesmo sem ter um grande craque no meio-campo, como Alex e Diego, continua na Taça Libertadores - disputa a primeira partida da semifinal, contra o Once Caldas, quarta-feira em São Paulo - enquanto Cruzeiro e Santos, time de Alex e Diego, respectivamente, foram eliminados. A constatação enche Cuca de orgulho. E de respeito por seus jogadores. ?Não troco esses meus guerreiros por nenhum jogador com fama de craque. Respeito muito o Alex, o Diego e outros, mas sei que chegamos tão longe assim porque os nossos jogadores têm uma entrega muito grande. Eles se doam ao time como ninguém.? Além de não ter craques, Cuca conta com um elenco pequeno. E os bons resultados, segundo ele, só vieram porque os atletas se submetem à seus pedidos. ?Eles têm exercido diferentes funções em campo. As coisas mudam de um jogo para outro e ninguém reclama. Posso ganhar um jogo e trocar um atleta que foi bem em função das características do próximo adversário. E o cara sai sem reclamar. Muito do nosso sucesso vem desse estilo solidário que implantamos.? Cuca quer que seus jogadores não assumam a responsabilidade de vencer porque o Once Caldas é um time de pouca expressão. ?Não é um River ou um Boca, mas é o time que eliminou o Santos. Todo o cuidado é importante.? Fábio Simplício é um exemplo de jogador versátil, elogiado por Cuca. Contra o Corinthians voltou a jogar mais à frente, como no ano passado, e fez gol. Vai repetir o posicionamento contra o Once Caldas, mas se o São Paulo vencer, a certeza é que Simplício será um volante bem atrasado, na Colômbia. ?Posição não interessa. O importante na Libertadores é o jogador ter personalidade. Eu tenho. Em qualquer posição, faço o melhor e dou tudo pelo meu time?, diz o jogador, que terá seu contrato terminado dia 10 de agosto. Ele recebeu uma proposta do São Paulo, mas Gilmar Rinaldi, seu procurador, não tem pressa em responder. Em um elogio de Cuca pode estar a chave da falta de pressa. ?O Simplício está crescendo de produção em um momento muito importante para ele. Estamos chegando ao final da Libertadores e, se conquistarmos o título, ele terá muito mais força para negociar um novo contrato.? Gabriel é outro jogador que tem jogado em funções diferentes. Contra o Cruzeiro, de frente para o gol, correndo com a bola dominada, fez gol. Contra o Corinthians, de costas para o gol, foi substituído. E tem a ainda a opção da lateral. ?Eu quero jogar e não estou escolhendo posição, não. Estou me readaptando ao meio-campo, onde eu comecei, mas não recuso voltar à lateral, não. O Cicinho está jogando bem, mas se o Cuca me escalar, sei que posso dar conta.? Amistoso - O time misto do São Paulo, comandado por Mílton Cruz, venceu quarta-feira à noite o Los Angeles Galaxy por 1 a 0, em Los Angeles. O gol foi de Rafinha, aos 40 minutos do segundo tempo, aproveitando um rebote do goleiro após chute de Vélber. Mílton Cruz escalou Flávio; Alê, Lugano, Flávio e Lino; Ramalho (Marcelo), Renan, Fábio Santos (Rafinha), Vélber (Hernandes) e Jean. Lugano foi expulso aos 36 minutos do segundo tempo. Jean sofreu sete faltas durante o jogo. O São Paulo tem convênio com o Galaxy, clube pelo qual joga o volante Gallo, revelado pelas categorias de base do clube. A cota foi de US$ 50 mil (R$ 156,5 mil). O público foi de 10 mil pessoas.