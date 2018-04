Cuca ensaia time do Palmeiras com Borja como titular no ataque

O técnico Cuca indicou nesta quinta-feira mudanças no possível time titular do Palmeiras para enfrentar o São Paulo, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Em treino coletivo na Academia de Futebol, o treinador indicou entre as principais novidades o retorno do atacante colombiano Borja à formação, assim como a saída do meia venezuelano Guerra.

O Palmeiras trabalhou durante 30 minutos com os portões fechados, período em que Cuca pode ter ensaiado outra escalação. Assim que o acesso dos jornalistas foi liberado, o Palmeiras tinha na formação titular: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Róger Guedes e Borja.

Porém, durante o trabalho, Willian, Deyverson e Guerra estavam próximos ao gramado e conversam com Cuca. Por isso, o trio pode aparecer no time, assim como o volante Thiago Santos e o lateral Mayke, que trabalharam em um campo separado. Até o clássico o Palmeiras vai fazer mais três treinos, todos com a maior parte sem acesso aos jornalistas.

Borja perdeu espaço no time depois da chegada de Deyverson. O colombiano começou uma partida pela última vez no dia 6, quando o Palmeiras escalou os reservas contra o Atlético-PR para preservar os principais jogadoers para o confronto dias depois contra o Barcelona, pela Copa Libertadores. A principal contratação do time para a temporada não marca gols há mais de dois meses.