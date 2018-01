Cuca escala Coritiba com 3 zagueiros A suspensão do lateral-direito Rafinha vai obrigar o técnico Cuca a escalar o time do Coritiba com três zagueiros para a partida desta quinta-feira, às 20h30, contra o Figueirense, em Florianópolis. Com isso, o meia Jackson volta a fazer a função de ala. Mas Cuca precisará também fazer uma alteração na defesa, em razão de uma lesão na coxa esquerda de Flávio durante os treinamentos. O mais provável é que Allan seja o substituto, embora Alexandre Luz também tenha esperanças. A preocupação do treinador do Coritiba continua sendo com o ataque, que vem desperdiçando muitas oportunidades de gol. No último treinamento realizado, ele chegou a utilizar uma filmadora para analisar posteriormente as deficiências e virtudes de cada jogador na esperança de que isso possa ajudar a orientá-los com mais precisão.