Cuca escolhe Max como titular no gol do Botafogo O técnico do Botafogo, Cuca, realizou nesta sexta-feira o primeiro coletivo deste ano, e os titulares venceram os reservas por 2 a 1. A movimentação durou cerca de 50 minutos, e o treinador desfez a única dúvida que tinha: escalou o goleiro Max e deixou Lopes no banco de reservas. ?É sempre bom. Esperava ser mantido mas tinha que demonstrar nos treinamentos ter condições de ser escalado. Vou continuar treinando forte para iniciar o ano com o pé direito?, comemorou Max, que ganhou a posição na reta final do Brasileirão. Cuca gostou da movimentação do atletas, depois de iniciar o coletivo com o time escalado no 4-4-2, com: Max, Joilson, Juninho, Asprilla e Iran; Diguinho, Túlio, Lúcio Flávio e Zé Roberto; Jorge Henrique e Luís Mário. Os gols dos titulares foram marcados por Luis Mário e Zé Roberto - o atacante André Lima descontou para os reservas. Durante o coletivo, Cuca mudou a formação tática da equipe para o 4-3-3, com o meia Zé Roberto escalado como terceiro atacante. No gol, depois de efetivar Max como o titular, Cuca colocou Lopes na posição nos últimos minutos do treino.