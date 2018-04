Cuca espera contar com Fred para jogo contra o Duque

"Tendo condições, ele vai, sim, para o jogo. Vale os mesmos três pontos do que o jogo com o Flamengo. Não temos porque priorizar o jogo de domingo", declarou Cuca, que prometeu só pensar no Flamengo a partir de sexta-feira.

O técnico disse ainda que não definiu quem serão os substitutos dos suspensos Leandro Euzébio e Diguinho. Cuca pretende fazer novos testes nesta quarta-feira. Thiaguinho e Marquinho brigam por uma vaga no meio-campo.

O Fluminense enfrentará o Duque de Caxias em Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. A equipe de Cuca venceu as três primeiras partidas no campeonato e segue com 100% de aproveitamento.