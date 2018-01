Cuca espera continuar no São Caetano Apontado como um dos responsáveis por livrar o São Caetano do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o técnico Cuca espera a chance de continuar no clube em 2006. Ele entrou de férias, junto com o elenco, mas espera um convite dos dirigentes para acertar sua permanência. ?Nosso acordo acabou porque vim apenas para esta reta final. Arrisquei tudo porque sabia que poderia ter uma oportunidade de continuar num grande clube, mas agora tudo está nas mãos da diretoria?, comentou Cuca. O seu retrospecto é positivo. Ele assumiu o time, já tentando fugir do rebaixamento, na 38ª rodada, conseguindo duas vitórias importantes, contra o líder Corinthians, no ABC, e na última rodada diante do Cruzeiro, no Mineirão. Ainda somou dois empates e sofreu uma derrota. Livre do rebaixamento, que rondou o time durante quase todo o segundo turno, a diretoria quer esquecer a irregularidade na temporada. O time terminou o Brasileiro em 17.º lugar, com 52 pontos. Muitos jogadores devem ser liberados, embora os nomes fiquem mantidos em sigilo. Os veteranos Edilson e Dimba devem encabeçar a lista.