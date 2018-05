Cuca espera lutar por títulos no Fluminense em 2010

Em 2010, Cuca projeta o Fluminense lutando por títulos. Para isso, o treinador pretende manter a base que manteve a equipe na elite do futebol brasileiro reforçada com jogadores que tenham a garra como característica principal.

"Conseguimos montar no Fluminense uma boa base no fim desta temporada. Estou feliz em poder dar prosseguimento a este trabalho para desta vez brigar por títulos. Vamos contratar jogadores com perfil de guerreiros, como os que já estão no nosso elenco", afirmou, em entrevista ao site oficial do clube.

Em férias, o grupo do Fluminense se reapresentará em 4 de janeiro e vai realizar a pré-temporada em Vitória. E equipe estreia no Campeonato Carioca no dia 17, em partida contra o Americano, em Campos.