Cuca está com moral no Flamengo Aos poucos, o técnico Cuca vai mostrando seu estilo de trabalho no Flamengo. Com apenas três dias no clube, ele parece ter conquistado os jogadores. Depois de ter recebido elogios de diversos atletas, como o atacante Dimba, com quem trabalhou no Goiás, nesta quarta-feira foi a vez do recém-contratado Alessandro tecer bons comentários sobre o treinador. "Já deu para perceber que ele (Cuca) é um vencedor, uma pessoa inteligente e que cobra muito dos jogadores. Tenho certeza que vamos fazer uma boa campanha no segundo turno do Campeonato Carioca", afirmou Alessandro. Nesta quarta-feira, a diretoria do Flamengo pagou os salários de janeiro do elenco. O dinheiro veio dos cerca de R$ 10 milhões que o clube recebeu pelas vendas do meia Ibson e do atacante Andrezinho.