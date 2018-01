Cuca estréia no comando do Flamengo O Flamengo estréia nesta quarta-feira na Copa do Brasil, enfrentando o River, do Piauí, às 21h45, no Estádio Alberto Silva, em Teresina, em partida que também marcará o primeiro jogo de Cuca como técnico do Rubro-Negro. Se vencer por dois gols de diferença, o clube carioca se classificará para a próxima fase, sem a necessidade do confronto de volta. O treinador, no entanto, se dará por satisfeito com uma vitória simples. "O Flamengo vai para fazer uma boa partida e tentar vencer. É o nosso objetivo. Se for possível conseguir a contagem de dois gols a mais, melhor ainda", disse Cuca. A delegação seguiu para Teresina com algumas dúvidas. Cuca ainda não sabia se poderia escalar o lateral Ricardo Lopes e o atacante Alessandro, por problemas de documentação. Após o último treino antes do jogo contra o River, Cuca preferiu deixar lamentações de lado. Na manhã desta terça-feira, ele manifestou otimismo com relação a sua estréia no comando do Flamengo. "Quem vem trabalhar no Flamengo chega ao clube pensando unicamente em ser vitorioso. Nada mais." Depois de comandar um treino tático seguido de um ensaio de jogadas de bolas paradas, Cuca disse que vai exigir dinamismo do grupo, aplicação e vontade. "Também sou adepto da organização tática como princípio para vencer. E aliado a isso, a seriedade no trabalho", declarou. "Dá para fazer uma boa partida porque existe qualidade no elenco." Para ele, mesmo distante do Rio, a torcida do Flamengo será fundamental.. "Em qualquer lugar do país podemos contar com o apoio da torcida do Flamengo. Ela é muito importante para o time e acho que estará bem representada em Teresina."