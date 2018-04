Cuca estuda a possibilidade de escalar Alecsandro contra o Atlético-MG

Desde o início da semana, o técnico Cuca deixou claro que iria manter a característica do ataque do Palmeiras com três jogadores de mais velocidade e sem referência na área, mesmo com a ausência de Gabriel Jesus, mas nesta sexta-feira, mostrou que não está tão convicto de sua decisão e escalou Alecsandro entre os titulares para a partida contra o Atlético-MG, domingo, às 11h, no Allianz Parque.

O time ainda faz mais um treinamento neste sábado, sem a presença da imprensa, mas Cuca vai deixar o mistério até os minutos que antecedem a partida. Ele só garantiu que Vagner vai substituir Fernando Prass, que está com a seleção olímpica, e que Moisés continua fora, machucado e Dudu volta, após ser sacado do time no jogo com o Internacional. Na frente, Erik e Alecsandro disputam a vaga de Jesus, que também está com a seleção olímpica.

“O Gabriel Jesus tem estilo diferente de qualquer outro que temos aqui. Ele une velocidade e força e se adapta em qualquer posição do ataque. É difícil ter um jogador dessas características e ele ainda saber fazer a referência. Eu trabalhei com o Erik e depois com um centroavante (Alecsandro). Gostei, até mais, mas vamos ver na hora do jogo”, disse o treinador.

Alecsandro foi suspenso preventivamente por 30 dias por ter sido flagrado em exame antidoping durante um jogo do Campeonato Paulista. A punição acabou e ele foi liberado, enquanto aguarda a marcação do julgamento.

“O Alecsandro treinou bem e está em uma condição física boa. Provavelmente será a última partida em que ele possa ser utilizado. Vamos ver se a gente aproveita”, explicou Cuca.

Nesta sexta-feira, o treinador comandou um coletivo e o time titular contou com Vagner; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Tchê Tchê e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Dudu e Alecsandro (Erik). Já os reservas foram escalados com Jailson, João Pedro, Thiago Martins, Roger Carvalho e Egídio; Matheus Sales, Arouca e Vitinho; Allione, Rafael Marques e Barrios.