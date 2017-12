Cuca estuda três opções para o lugar de Jorge Henrique

Ricardinho, Alessandro e André Lima são as opções do técnico Cuca, do Botafogo, para substituir o suspenso atacante Jorge Henrique no clássico de sábado, contra o Fluminense, na inauguração do Estádio Olímpico João Havelange, o Engenhão, que será um dos palcos dos Jogos Pan-Americanos. Misterioso, Cuca não quis revelar quem leva vantagem na disputa, mas o atacante André Lima se antecipou e disse que gostaria muito de marcar o primeiro gol da história do Engenhão. "Minha família mora perto do estádio, no Engenho Novo, bairro onde nasci e fui criado. Vou ficar muito feliz se fizer esse gol". Reserva de luxo, André Lima falou com personalidade sobre sua atual condição no Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro. "Já provei que tenho condições de ser titular. Não tenho que provar mais nada", afirmou.