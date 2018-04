Cuca exalta Atlético-MG 'irretocável' em goleada em cima do São Paulo

BELO HORIZONTE - O técnico Cuca comemorou a classificação do Atlético Mineiro para as quartas de final da Copa Libertadores, garantida na noite de quarta-feira com a goleada por 4 a 1 sobre o São Paulo no Estádio do Independência, e ressaltou a excelente atuação da equipe. Para ele, o seu time teve atuação "irretocável" diante de um adversário com grande tradição no torneio internacional.

"Passamos por um grande adversário, que tem uma tradição enorme, é um gigante, vencemos no Morumbi e, hoje, fizemos um jogo quase irretocável. Estou feliz por termos passado adiante em grande estilo", comentou o treinador atleticano. "É indiscutível que fizemos grande partida. Jogamos muito bem quase o jogo inteiro e o São Paulo jogou bem também, o que valorizou muito nossa vitória, que construímos com muito empenho e dedicação", disse.

A vitória do Atlético-MG confirmou o excelente desempenho da equipe no Independência. Desde a sua reinauguração em abril de 2012, o time não perdeu jogos no estádio e soma 25 vitórias e sete empates em 32 partidas. Para Cuca, a força da equipe no Independência se explica pelo apoio do torcedor.

"Essa força vem da torcida. Se o Atlético for jogar em Pedro Leopoldo, vai ser o nosso caldeirão. Esse campo vazio não serve para nada, o que a torcida faz aqui é diferente, dá um empurrão, aumenta nossa força e parece que a gente passa a ter até um jogador a mais. Essa é uma competição onde todo mundo quer estar então os jogadores se entregam muito", afirmou.