Cuca exalta atuação do Atlético-MG, mas prega cautela

BELO HORIZONTE - O técnico Cuca tentou minimizar a boa vantagem obtida pelo Atlético na primeira partida da final do Campeonato Mineiro e garantiu que não há espaço para euforia na equipe. Neste domingo, o time venceu o Cruzeiro por 3 a 0, no Estádio Independência, e pode perder por até dois gols de diferença no próximo domingo no Mineirão para assegurar o bicampeonato estadual.

Para o treinador, o time terá que fazer nova grande atuação para garantir a conquista no próximo fim de semana. "Não tem nada decidido. Temos que ter o pé no chão, esquecer a vantagem e jogar outro jogo decisivo no domingo. Então, não tem nada ganho. A gente vai ter que trabalhar muito se quiser ser campeão, se preparar bem para fazer um bom jogo", analisou.

Cuca, porém, destacou o objetivo alcançado de conquistar a vantagem para o segundo jogo da decisão do Campeonato Mineiro. "A nossa ideia nesse primeiro jogo em cada era mudar a vantagem para poder jogar por dois resultados no Mineirão. Jogamos bem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, depois da expulsão, demoramos dez minutos para encaixar, aí fizemos o segundo e o terceiro. Também tenho que lamentar os dois pênaltis não dados", comentou.

O treinador atleticano só lamentou que o time tenha desperdiçado várias chances de gol diante do Cruzeiro, especialmente na etapa inicial, o que impediu uma vitória por placar ainda mais elástico. "Finalizamos 20 vezes, perdemos gols incríveis no primeiro tempo, mas tivemos um volume de jogo muito bom", concluiu.