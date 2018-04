Cuca exalta reação no segundo tempo e vê título 'merecido'

BELO HORIZONTE - Com uma confortável vantagem, após ter vencido na ida por 3 a 0, o Atlético-MG entrou um pouco relaxado para enfrentar o Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro, neste domingo, e viu o rival abrir 2 a 0 na etapa inicial. No segundo tempo, no entanto, o time do técnico Cuca reagiu, voltou a jogar bem e fez seu gol, que garantiu o resultado de 2 a 1 e o título da competição.

"O jogo começou equilibrado, o Cruzeiro teve uma chance, também tivemos uma com o Bernard, e aí teve um pênalti, que eles converteram. Depois outro, que eles também converteram. Chegamos ao limite da nossa vantagem, não jogamos bem no primeiro tempo. A conversa no intervalo foi natural, íamos perder um título que estava encaminhado porque não estávamos bem", disse Cuca.

O treinador afirmou que a conversa com os jogadores foi fundamental para que o time mudasse sua postura na etapa final. Segundo ele, o Atlético-MG voltou a jogar o futebol que o credenciou como uma das melhores equipes do País e o levou ao "merecido" título mineiro.

"Pedi para voltarmos a ser o que somos e foi o que aconteceu. Talvez pelas palavras, voltamos a jogar muito bem no segundo tempo. Fizemos um gol, podíamos ter feito mais, construímos jogadas bonitas, não corremos grandes riscos atrás. E acabamos administrando a vantagem e conquistamos um título merecido, valorizado pelo Cruzeiro, que hoje (domingo) fez uma grande partida", analisou.